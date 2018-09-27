الماضي يرعى احتفاء لجنة الخرج الثقافية باليوم الوطني الثامن والثمانين

في يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ١ / ١٤٤٠ هـ وبحضور الدكتور / صالح بن بخيت الدويلة مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية وعدد من المثقفين والأكاديميين والتربويين ووجوه المجتمع رعى سعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد الماضي احتفاء اللجنة الثقافية باليوم الوطني الثامن والثمانين بالتعاون مع مكتبة الخرج العامة بالسيح بدء الاحتفاء باستقبال ترحيبي ونشيد وطني من قبل الفرقة الكشفية بثانوية الجامعة الأهلية بإشراف من قائد المدرسة أ. حسن آل رشيد ثم تجوّل المحافظ والضيوف على معرض الصور الوطنية للإعلامي والمصوّر الفوتغرافي المعروف أ. إبراهيم بن عبدالرحمن التميمي وتضمن صوراً للملك المؤسس وأبنائه وأخرى للمعالم الوطنية التاريخية بمحافظتي الخرج والدلم ومراكزها بعدها اطلع راعي الاحتفاء على مقر اللجنة الثقافية بالخرج واستمع لشرحٍ عن محتويات المقر من أمين اللجنة أ. عبداللطيف بن محمد المهيني اتجه الجميع بعد ذلك إلى المكان المعد للأسر المنتجة ثم انتهت الجولة بتدشين المعرض الفني المصاحب للاحتفاء والذي اشتمل على أعمال وأركان ثقافية وفنية وتراثية من قبل أبرز المثقفين وموهوبي المجالات الفنية في الرسم والخط والكاريكاتير وعلى رأسهم صالون سارة الثقافي والمكتبة العامة بالخرج والأساتذة الفنانين إبراهيم الموسى وعلي الوهيبي وعبيد الرشيدي بعدها توجه محافظ الخرج والضيوف إلى مسرح المكتبة العامة المعد للحفل الخطابي والمسرحي والذي بدأ بالقرآن الكريم ثم كلمة ضافية وشاملة لرئيس اللجنة الثقافية بالخرج الدكتور / حمدان بن إبراهيم الحارثي تحدث فيها عن حب الوطن وتعزيز الولاء والطاعة لولاة أمره مبرزاً جهود الدولة في التطور والبناء مقدماً شكره لجميع الرعاة والمشاركين والداعمين والحضور تلا ذلك نشيد وطني مميّز لفرقة النشيد بثانوية الجامعة الأهلية نال استحسان الجميع بعده كلمة بعنوان : شموخ ونماء عن الوطن الغالي ألقاها الأستاذ الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز العيوني أستاذ النحو بجامعة الإمام ثم مسرحية بعنوان : ثمن التضحية لفرقة المسرح بثانوية فرسان الجزيرة الأهلية وبإشراف من قائد المدرسة أ. سعد السبيعي وإعداد وفكرة ومتابعة من أ. عماد الدين قرشي المعلم والمشرف الثقافي بمدارس الفرسان الأهلية أبدع في أدائها وتنفيذها طلاب الفرقة بعد ذلك قصيدة شعرية بعنوان : وطن المجد للشاعر أ. بندر بن محمد مباركي ثم أختتم الحفل بتكريم الداعمين والمشاركين وهم :
جامعة الأمير سطام
أ. رشيد بن محمد الخرجي
مكتبة الخرج العامة
صالون سارة الثقافي
وكالة وضوح الرؤية
مغاسل رتوة
مدارس الخرج الأهلية
مدارس فرسان الجزيرة
مدارس الجامعة
مدارس مدارس العلم
مدارس النخبة
متوسطة وثانوية ألي بن كعب لتحفيظ القرآن
وادي النحل
الشيوخ للحفلات والمناسبات
د. سليمان العيوني
أ. بندر مباركي
أ. إبراهيم التميمي
أ. إبراهيم الموسى
أ. عبيد الرشيدي
أ. علي الوهيبي
أ. سعد السبيعي
أ. حسن آل رشيد
أ. عايض العتيبي
أ. عبدالله الحنتوش
أ. فيصل بن حسين
أ. فهد البسّام
أ. عبدالله البسّام
أ. سعد القرني
أ. سعد العجمي مدير مكتبة الخرج العامة وعضو اللجنة السابق
أ. محمد بن ظافر الدوسري المشرف الثقافي بالمكتبة العامة بالخرج
أ. عماد الدين قرشي
أ. عبدالله الجميعة
أ. عبداللطيف المهيني
أ. عوض الخثعمي
أ. تركي الشعيل
أ. عبدالرحمن البعيجان
أ. هادي الدوسري ( سناب الخرج لايف )
أ. سالم الدوسري
أ. زياد الحارثي
طلاب الفرقة الكشفية بثانوية الجامعة الأهلية
طلاب فرقة المسرح والنشيد بثانوية فرسان الجزيرة الأهلية
الجدير بالذكور أن اليوم الثاني من الاحتفاء الموافق ١٦ / ١ / ١٤٤٠ هـ تم تخصيصه للنساء برعاية وكيلة جامعة سطام لشؤون الطالبات الدكتورة / بشرى بنت أحمد الحماد
وبمشاركة عدد من المثقفات والأكاديميات والتربويات والموهوبات في برنامج وطني وثقافي كبير أعد لهذه المناسبة مشتملاً على محاضرات وكلمات وعروض مسرحية وأركان ولوحات فنيَة .