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اخبار رياضية > بالفيديو.. ماجد عبدالله: كثرة الأجانب في الملاعب السعودية أثرت سلباً على اللاعب المحلي
27/09/2018   11:52 ص

بالفيديو.. ماجد عبدالله: كثرة الأجانب في الملاعب السعودية أثرت سلباً على اللاعب المحلي

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أكد لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي السابق ماجد عبدالله، أن كثرة وجود اللاعبين الأجانب في الملاعب السعودية أعطت المباريات إثارة أكبر، لكنها أثرت سلباً على اللاعب السعودي.

وأضاف ماجد خلال استضافته على قناة “أبو ظبي الرياضية”، أنه كان غير مسموح في السابق بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب، وبعدما سمح بذلك قلّت المنافسة بين الحراس السعوديين، وانحسرت المنافسة بين المعيوف والمسيليم والعويس.

وأشار إلى أن أي فريق يحتاج لاعبين مميزين في 3 مراكز؛ وهي الهجوم وصانع اللعبة والدفاع، وركزت الأندية السعودية تعاقداتها مع الأجانب في هذه المراكز الثلاثة، ما قلل فرص اللاعبين السعوديين في هذه المراكز وبالتالي سيؤثر ذلك على المنتخب السعودي.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ماجد عبدالله: كثرة الأجانب في الملاعب السعودية أثرت سلباً على اللاعب المحلي

اخبار رياضية
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