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أخبار محلية > بالفيديو.. الخثلان يوضح هل مَن مـات في حـادث مـروري يعد مِن الشـهداء أم لا
27/09/2018   11:49 ص

بالفيديو.. الخثلان يوضح هل مَن مـات في حـادث مـروري يعد مِن الشـهداء أم لا

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قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، إن من مـات في حـادث مـروري يرجى أن يكون من الشهـداء؛ لأنه يشبه صاحب الهـدم الذي ورد في الحديث النبوي.

وأوضح الخثلان في لقاء له ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من بين الشهداء المبطون والمطعون وصاحب الهدم، والمقصود بصاحب الهدم هو الذي انهدم عليه الجدار فمات.

وأضاف أن من وقع له حـادث بالسيارة فوقعت عليه وتسببت في وفاته فهو في هذه الحالة يشبه صاحب الهدم، ويرجى أن يكون من الشهداء.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الخثلان يوضح هل مَن مـات في حـادث مـروري يعد مِن الشـهداء أم لا

أخبار محلية
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