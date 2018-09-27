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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
27/09/2018   11:44 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

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ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات عدد من المناطق.

وأفاد التقرير أن تأثير الأحوال الجوية المذكورة سيشمل مرتفعات مناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة”، وقد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها. وفق “أخبار 24”.

وتوقعت الأرصاد، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من وسط وشمال غرب المملكة وقد تهطل منها أمطار متفرقة، وأن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشارت إلى أن الطقس سيبقى رطباً على السواحل الغربية للمملكة، وأن الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

أخبار محلية
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