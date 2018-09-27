” المراعي” ترعى المؤتمر والمعرض السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء

امتداداً لجهودها المستمرة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، وتأكيداً على التزامها المطلق بسلامة الغذاء، رعت شركة المراعي ” المؤتمر والمعرض السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء ” الذي أقيم في الفترة من 24 إلى 27 من شهر سبتمبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات.
وتفضل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بتكريم الشركة ممثلة في رئيسها التنفيذي جورج شوردرت في احتفال خاص بالرعاة أقيم بعد فعاليات افتتاح المعرض مباشرة.
وقال عبدالعزيز البدر رئيس الشؤون التنظيمية بالشركة إن المراعي تحرص على التواجد دائماً في مثل هذه المؤتمرات المتخصصة في مجال الغذاء. وأضاف البدر أن المراعي تسعى إلى تعزيز تعاونها مع الهيئة على المدى الطويل، بغية رفع مستوى سلامة الغذاء، مبيناً البدر أن المؤتمر يسهم بشكل إيجابي في إيجاد حلول لأبرز التحديات الغذائية في المنطقة.
يذكر أن شركة المراعي تملك عدة علامات تجارية تقدم منتجاتها للأسواق، هي “المراعي” للعصائر والألبان والحليب ومشتقاته و”لوزين” للمخبوزات ودجاج “اليوم” وحليب الأطفال “نيورا”. إضافة إلى الشراكة مع شركة شيبيتا اليونانية في العلامة التجارية “سفن دايز”
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