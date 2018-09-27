تقرير اليوم الوطني الروضة ملتقى الريان الاهلية

الوطن حب يغرس في قلوبنا ،هذه الأرض التي حضنتنا بحنان ترابها، ،وهو اول بقعةٍ نرى الحياة في أرجائها ليصبح الهوية التي نحملها ونفتخر بها أينما ذهبنا الوطن نعمة وهبنا إياها الله لذلك يجب المحافظة عليه، لأنه أغلى من الروح ففيه تنبض حياتنا، ويكبر مستقبلنا, ولذلك يجيب علينا أحياء ذكرى تأسيس الدولة لمؤوسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن أل سعود”رحمه الله” لذلك قامت روضة ملتقى الريان الأهلية بالآحتفال باليوم الوطني يوم الاثنين الموافق 1/7/1440هـ وذلك بالنشيد الوطني في الإذاعة وتقديم ضيافة لأوليا أمور أطفالنا وفي تمام الساعة العاشرة قام أطفال الروضة بالخروج للساحة للتجول على بعض الأركان(ركن مهنتي في وطني أ/ لمى الجويرـ أسماء الصقر)(ركن فني أ/نورة القحطاني ـ الجوهرة الهذيلي)( ركن الطباعة أ/ندى المحسن ـ بتول الحربي)(ركن المسابقات ا/ الهتون القويفلي ـ خلود الهزاع) وفي الختام نشكر معلماتنا على جهودهم المبذولة معنا
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com