جامعة الأمير سطام تحتفل باليوم الوطني الثامن والثمانون

برعاية معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أ.د عبدالعزيز بن عبدالله الحامد احتفلت الجامعة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب باليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية وذلك صباح اليوم الثلاثاء 15 / 1 / 1440هـ ، وبحضور وكلاء الجامعة والعمداء وعدد كبير من طلاب ومنسوبي الجامعة، بمسرح إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية بالخرج .
افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب هود العمري, بعد ذلك ألقى عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب بن عبدالله الشكرة كلمة مرحباً فيها بمعالي مدير الجامعة وبالحضور الكرام في الاحتفال بهذه الذكرى التي تحمل معها معاني تستحق التوقف احتراماً واجلالاً لصناع تاريخ هذا اليوم وفي مقدمتهم القائد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ( رحمه الله ) وتلك الكوكبة من الرجال الأفذاذ الذين ساهموا في مسيرة وطن تم توحيد أطرافه ليتحول إلى كيان سياسي واجتماعي فريد تجمعه اللحمة الوطنية .
كما ذكر الشكرة خلال كلمته أن هذا الاحتفال هو تجديد وتأكيد الالتزام بنطاق المسؤولية، وتحمل الأمانة والعمل الدؤوب على المشاركة في التنمية الشاملة التي يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده الأمين .
بعدها شاهد الحضور فيلما وثائقياً قدمه طلاب الأندية الطلابية في الجامعة يحكي طموح شباب الوطن بين العلم والمعرفة وبين الحب والوفاء لهذا الوطن المعطاء .
ومن ثم قدم نخبة من طلاب الجامعة أوبريت بعنوان “وطن المجد والعلياء “.
واختتم الحفل بكلمة معالي مدير الجامعة أ.د عبدالعزيز بن عبد الله الحامد التي ذكر فيها أن اليوم الوطني يوماً استثنائي للمملكة العربية السعودية وفي حياة كل سعودي يوم نفخر به لما تحقق من وحدة وتوحيد وألفة وتقارب , ورفع بهذه المناسبة تهنئته وتهنئة منسوبي جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز إلى قائد المسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين والشعب السعودي, وذكر معاليه أن هذا اليوم يجدد فينا العطاء ويعزز فينا الولاء ويحملنا مسؤولية إكمال مسيرة أجدادنا ومن سبقونا في تأسيس قواعد هذه الدولة المباركة من قيادات وشعوب .