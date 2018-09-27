المراعي ترعى “بطولة اليوم الوطني السعودي للجولف ” لعام 2018

رعت شركة المراعي ” بطولة اليوم الوطني السعودي للجولف ” التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملاعب نادي ديراب الدولية للجولف في الرياض، بمناسبة الذكرى الـ 88 لتوحيد المملكة العربية السعودية.
وتعد “بطولة اليوم الوطني السعودي” في نادي ديراب للجولف إحدى الملتقيات السنوية التي يقيمها النادي، لأعضاء وللاعبي الجولف في منطقة الخليج العربي كافة.
وقال عبدالله العتيبي مدير العلاقات العامة في المراعي إن الشركة دأبت على رعاية هذا الملتقى الرياضي الشبابي بصفة سنوية، إيماناً منها بدور القطاع الخاص في دعم النشاطات الشبابية والرياضية المختلفة. وأضاف العتيبي أن رعاية المراعي لهذه البطولة يأتي انطلاقاً من إيمان الشركة بأهمية الرياضة، واستشعاراً منها كذلك لقيمة هذا اليوم التاريخي في وجدان الشعب السعودي.
يجدر بالذكر أن لشركة المراعي دور حاضر وملموس في دعم النشاطات الرياضية بصفة سنوية، فبالإضافة إلى رعايتها بطولة اليوم الوطني السعودي للجولف، ترعى المراعي عدد من النشاطات الرياضية المحلية مثل بطولات الفروسية ورالي حائل وغيرها.
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