“البيئة” تغرّم 3 مخالفين لنظام الرفق بالحيوان ‎ 62ألف ريال

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، بحق 3 مخالفين غرامات مالية بقيمة 62 ألف ريال، وذلك لمخالفتهم نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاء ذلك بسبب إهمال أحدهم اتخاذ الإجراءات الكافية لنقل حيوانه، مما تسبب بسقوطه من المركبة وسحبه لمسافة كبيرة على الطريق، بينما أساء آخران للحيوانات بشد وتمزيق شفاهها لأغراض تسويقية. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكّد مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة، علي الدويرج، أن الوزارة لن تتوانى في تغريم أي شخص تثبت تعمده الإساءة أو الإهمال بحق الحيوانات.