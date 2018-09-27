خادم الحرمين يدشن عددا من المشاريع في المدينة المنورة

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء، عددا من المشاريع التنموية في المدينة المنورة، أثناء زيارته لها.
وفيما يلي أهم المشاريع التي دشنها:
– مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة: الذي سيحتضن المؤتمرات العالمية والإقليمية والمحلية بالمدينة.
وقدمت كرة التدشين طفلة لفتت أنظار الحضور، حيث قدمت نفسها بأنها مهندسة المستقبل في وزارة المالية، ليحتفي بها الملك ويقبلها قبل أن يدشن المركز.
– مشاريع التحلية بالمدينة المنورة: لخدمة أكثر من 3 ملايين مستفيد من المياه المحلاة بمنطقة المدينة المنورة بتكلفة 21 مليار ريال.
– مبادرة موسوعة معمار المسجد النبوي الشريف: والتي تعد أكبر مرجع توثيقي وتحليلي شامل عن تاريخ عمارة المسجد النبوي الشريف وتطورها.
– مستشفى الميقات: تحويل مشروع مستشفى الميقات الجديد في المدينة المنورة إلى مستشفى تخصصي وضمه إلى المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
#طبتم_في_طيبة_يا_خادم_الحرمين #خادم_الحرمین_الشريفین pic.twitter.com/EJaobAETe8
— إمارة المدينة المنورة (@imarat_almadina) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨
عاجل الآن ..#طبتم_في_طيبة_يا_خادم_الحرمين #خادم_الحرمین_الشريفینpic.twitter.com/IP9B3hybXD
— إمارة المدينة المنورة (@imarat_almadina) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨