فيديو.. الملك: رحم الله من أهدى إلي عيوبي.. وليس لدينا حصانة ويستطيع الشخص تقديم شكوى على أي أحد

ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة مساء اليوم الأربعاء بمناسبة حفل استقبال أهالي المدينة المنورة له وتدشين عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة.
وقال الملك سلمان في كلمته إنه “يشرفني بأن أسمى بخادم الحرمين الشريفين، فنحن نخدم بيوت الله في مكة والمدينة”، مشددا على أن النظام في المملكة لا يحمي أحدا.
وأوضح أن المملكة ليست مثل الدول الأخرى التي بها حصانة لمسؤوليها، وإنما يستطيع أي أحد أن يقدم شكوى في أي أحد، كما فعل الملك المؤسس عبدالعزيز وجميع ملوك المملكة.
واختتم: “رحم الله من أهدى إليّ عيوبي. إذا شفتوا شي يضر بدينكم أو وطنكم أو المواطنين فالله يحييكم”.
وفق “أخبار 24”.