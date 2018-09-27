نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > فيديو.. الملك: رحم الله من أهدى إلي عيوبي.. وليس لدينا حصانة ويستطيع الشخص تقديم شكوى على أي أحد
27/09/2018   12:36 ص

فيديو.. الملك: رحم الله من أهدى إلي عيوبي.. وليس لدينا حصانة ويستطيع الشخص تقديم شكوى على أي أحد

+ = -
404

ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة مساء اليوم الأربعاء بمناسبة حفل استقبال أهالي المدينة المنورة له وتدشين عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة.

وقال الملك سلمان في كلمته إنه “يشرفني بأن أسمى بخادم الحرمين الشريفين، فنحن نخدم بيوت الله في مكة والمدينة”، مشددا على أن النظام في المملكة لا يحمي أحدا.

وأوضح أن المملكة ليست مثل الدول الأخرى التي بها حصانة لمسؤوليها، وإنما يستطيع أي أحد أن يقدم شكوى في أي أحد، كما فعل الملك المؤسس عبدالعزيز وجميع ملوك المملكة.

واختتم: “رحم الله من أهدى إليّ عيوبي. إذا شفتوا شي يضر بدينكم أو وطنكم أو المواطنين فالله يحييكم”.

وفق “أخبار 24”.

فيديو.. الملك: رحم الله من أهدى إلي عيوبي.. وليس لدينا حصانة ويستطيع الشخص تقديم شكوى على أي أحد

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885004473.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.