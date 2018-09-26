شاهد.. صخرة عملاقة تقف ثابتة في وضعية غريبة وتقاوم السقوط لآلاف السنين

حيرت صخرة في جنوب غرب فنلندا العلماء منذ أمد بعيد، حيث عرفت الصخرة لدى الفنلنديين باسم “الحجر الغريب”، كونها تحدت قوانين الفيزياء وبقيت ثابتة فوق صخرة أخرى تحتها دون أن تسقط، رغم أنها بيضاوية الشكل وترتكز على جزء شبه مدبب.
وتجتذب صخرة “الحجر الغريب” أو باللغة الفنلندية “كوماكيفي” السياح، حيث بقيت الصخرة العملاقة التي يصل ارتفاع لـ7 أمتار وتزن 500 طن، ثابتة منذ آلاف السنين، رغم وضعيتها التي يستحيل معها عدم سقوطها.
وفسر بعض العلماء حالة صخرة “كوماكيفي” بأنها كانت ثابتة على صخرة محاطة بتربة قاسية، وزالت التربة بمرور الزمن وبقية الصخرة ثابتة طوال هذه السنين.
ويروي أهالي البلدة التي توجد فيها الصخرة (270 كلم جنوب شرقي العاصمة هلسنكي) الأساطير حولها، إذ تقول إحدى الرويات أن أحد العمالقة تحدى زملاءه ورماها عليهم، فوقعت على صخرة وبقيت ثابتة عليها، فتركها العمالقة على وضعها إعجابا بما حدث، فيما تقول رواية أخرى أن كائنات من خارج الأرض هي من وضعتها هكذا.