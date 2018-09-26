وفاة طالب ابتدائي غرقاً إثر سقوطه في مسبح مدرسته

لقي طالب في المرحلة الابتدائية اليوم الأربعاء حتفه غرقاً إثر سقوطه في مسبح مدرسته الابتدائية بجدة، وذلك أثناء حصة التربية الرياضية.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم مكة المكرمة، أن الطالب محمد سامي الحربي، الذي كان يدرس بالمدرسة النموذجية الأولى بجدة، تعرض للسقوط في مسبح المدرسة، ما أدى لغرقه ووفاته، وذلك أثناء حصة الرياضة البدنية، التي تجري تحت مراقبة وإشراف مدرب ومنفذ معتمد. وفق “أخبار 24”.
وأضاف المتحدث، أن الطالب أجريت له الإسعافات الأولية، وجرى نقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، وأن إدارة تعليم مكة المكرمة بدأت تحقيقاً حول الحادثة.