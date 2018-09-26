مدير كهرباء جازان يكشف تفاصيل وأسباب مصرع مدير مكتب فرسان وأحد العاملين

كشف مدير فرع الشركة السعودية للكهرباء بجازان عن تفاصيل جديدة عن فاجعة مصرع مدير مكتب كهرباء فرسان أحمد محمد نسيب وأحد العالمين طعناً، مبيناً أن القتيل تدخل لفض نزاع بين عمالة أجنبية فتعرض للطعن ما أدى لوفاته.
وأوضح مدير فرع الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة جازان المهندس على آل عطيف، وفقاً لـ”الحياة”، أن عامل باكستاني الجنسية متعاقد مع أحد مقاولي الشركة توفي في الحادثة أيضاً، كما أصيب عاملان آخران أحدهما فلبيني الجنسية، مبيناً أن الجاني أصيب أثناء مقاومته الشرطة ونقل إلى المستشفى.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أكدت مصرع أحد منسوبيها وعامل يتبع لأحد المقاولين المتعاقدين مع الشركة، بعد تعرضهما للطعن بسكين، مشيرة إلى إصابة آخرين في العملية.
وذكرت مصادر أن مدير مكتب كهرباء فرسان القتيل أحمد محمد نسيب يبلغ من العمر 57 عاماً متزوج، وكان على أبواب التقاعد في العام القادم.