مصادر: الجهات الأمنية تستدعي طالباً رفع لافتة تتضمن مطالبات أمام كلية التربية بعفيف

قالت مصادر إن الجهات الأمنية استدعت طالباً في كلية التربية بجامعة شقراء بعدما نُشرت صورة له ومقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقف أمام إحدى كليات الجامعة في عفيف ويحمل لافتة تتضمن مطالبات بإعادة قيده.
وأكدت أن الاستدعاء كان بسبب أن ما قام به الطالب من تصرفات يخالف أنظمة الدولة، ما يُعد تجاوزاً ومخالفة للأنظمة.
كما أشارت المصادر إلى أن الطالب يُعد بما أقدم عليه مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وبناء عليه جرى استدعاؤه للتحقيق معه. وفق “أخبار 24”.
وكانت الجامعة قد أوضحت أن الطالب الذي يدرس في قسم الفيزياء بكلية التربية في عفيف قد مُنح أربع فرص أكاديمية لإعادة قيده، وبعد حصوله على الإنذار الخامس عومل وفق أنظمة الجامعة واللوائح الأكاديمية الخاصة بشؤون الطلاب وجرى طيّ قيده.