سعادة محافظ الخرج يستقبل وفد المعهد العلمي برئاسة سعادة المدير منصور بن سليم العضياني

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وفد المعهد العلمي بالخرج برئاسة سعادة المدير منصور بن سليم العضياني يرافقه المرشد الطلابي الأستاذ عبدالإله العجالين بصحبة بعض طلاب المعهد في زيارة لسعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بمناسبة اليوم الوطني 88
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