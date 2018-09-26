سعادة محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة

استقبل سعادة محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظه مساء هذا اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٠/١/١٦هـ مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمحافظة الخرج الأستاذ / محمد بن عبدالله الداعج وقد اطلع سعادة المحافظة على شرح مفصل من قبل مدير عام الفرع عن نشاطات وأعمال الصندوق بالمحافظة ومساهمة الصندوق في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة وتطوير القطاع الزراعي بصفة عامة ، وقد تم توضيح اهم المعوقات التي تواجه الصندوق والتركيز على تفعيل التعاون المشترك بين المحافظه والصندوق بما يسهل اداء رسالة ورؤيته الصندوق المتمثله في الاستدامة الماليه .
وقد نوه سعادة المحافظ بما حققه الصندوق وما قدمه من خدمات للمزارعين في المحافظة شاكراً للقائمين على الصندوق جهودهم ومتمنياً المزيد من العطاء والتوفيق .
وفِي نهاية اللقاء قدم الداعج لسعادة المحافظ التقرير السنوي الخاص بصندوق التنمية الزراعية للعام المالي ١٤٣٨/١٤٣٩هـ
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