أبدعت فنانة سعودية في رسم صورة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، وذلك في إطار احتفالية إحدى المدارس بمحافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة باليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة.
واستخدمت الفنانة التشكيلية السعودية سامية المحمدي أدوات بسيطة في رسم اللوحة التي لم تتضح ملامحها حتى رشت عليها مادة تشبه الرمل، وبدت صورة المؤسس واضحة على اللوحة.
وسبق أن شاركت الفنانة المحمدي في مسابقة الفن التشكيلي للفنانين والهواة التي أطلقتها مكافحة المخدرات في مارس الماضي بمحافظة الطائف تحت شعار “حياتنا أجمل بلا مخدرات”، ورسمت خلالها الفنانة بنفس الطريقة صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وفق “أخبار 24”.