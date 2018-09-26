مصرع مدير كهرباء فرسان وأحد العاملين جراء تعرضهم للطعن من قبل وافد فلبيني

قالت الشركة السعودية للكهرباء إن أحد منسوبيها وعاملا تابعا لأحد المقاولين في جزيرة فرسان بجازان لقيا مصرعهما، جراء تعرضهما لاعتداء بسكين، مؤكدة أن الجهات الأمنية تعمل على مباشرة الواقعة.
وبحسب المصادر، فإن مدير مكتب كهرباء فرسان وأحد العاملين تعرضا أثناء تواجدهما بأحد المواقع لعدة طعنات من قبل فني من الجنسية الفلبينية، ما أدى لوفاتهما، كما أصيب عاملان آخران، مبينة أن قوة أمن المنشآت تدخلت للسيطرة على الفوضى التي أحدثها المعتدي وأطلقت النار عليه، ما أدى لوفاته. وفق “أخبار 24”.
وأضافت المصادر، أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى فرسان العام بواسطة فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات الواقعة.