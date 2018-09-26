كيف تطلب مساعدة الدفاع المدني في أسرع وقت ممكن؟

يمكن أن يكون للدقيقة أو حتى الثانية الواحدة دور مهم في إنقاذ حياة إنسان تعرض لحادث أو حريق أو يحتاج للمساعدة والإنقاذ، وهذا ما دفع المديرية العامة للدفاع المدني لإطلاق تطبيق إلكتروني للإبلاغ عن الحوادث بأسرع وقت ممكن.
وتطبيق “فزعة ” هو خدمة إلكترونية لطلب العون والمساعدة والإبلاغ عن أي حـادث، بطريقة إلكترونية سريعة عبر الأجهزة الذكية بدلاً من تضييع الوقت في توصيف موقع الحادث لرجال الدفاع المدني.
ويسهم التطبيق في تسهيل وتسريع الإبلاغ عن الحوادث كالحرائق والاحتجازات وطلب الإنقاذ وإرسال البلاغات لغرف العمليات بالدفاع المدني، حيث يمكن تحميل التطبيق والتسجيل فيه وإدخال مواقع المنزل والعمل والأماكن التي يتردد عليها الشخص بكثرة لاستخدامها لاحقاً عند تقديم البلاغات.وفق “أخبار 24”.
ويمكن للمبلغ بعد فتح التطبيق الاختيار ما بين الإبلاغ عن حريق أو إنقاذ أو إسعاف أو اختيار أيقونة أخرى للإبلاغ عن حوادث أخرى، كما خصص التطبيق أيقونة لذوي الاحتياجات الخاصة.
في حالة الطوارئ لا تضيع وقتك بتوصيف المكان..
استخدم هالخدمة الذكية من الدفاع المدني
الله يبعد عنا وعنكم الشر @SaudiDCD pic.twitter.com/GFJYiTcgHX
— تدري عن هالخدمة؟ (@tdry_ksa) ٢٠ يوليو ٢٠١٨