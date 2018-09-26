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أخبار محلية > تنبيهات متقدمة بهطول أمطار رعدية مصحوبة بالبرد وتؤدي لجريان السيول في 3 مناطق
26/09/2018   2:50 م

تنبيهات متقدمة بهطول أمطار رعدية مصحوبة بالبرد وتؤدي لجريان السيول في 3 مناطق

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أطلق الإنذار الآلي المبكر تنبيهات متقدمة في مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان، تضمنت تحذيرات من احتمال هطول أمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة مصحوبة بزخات من البرد، قد تؤدي لجريان السيول.

في منطقة مكة المكرمة شمل التنبيه بالتقلبات الجوية المذكورة كلاً من “مكة المكرمة، هدى الشام، الهدا، الجعرانة، مدركة، رهاط”، مشيراً إلى أنه قد تتأثر بهذه التقلبات الأجزاء الساحلية من المنطقة.

أما في منطقة جازان فشمل التنبيه كلاً من “الخوية، هروب، أبوعريش، أحد المسارحة، فيفا”، مضيفاً أن هذه التقلبات الجوية المتوقعة قد تتحرك تجاه جيزان. وفق “أخبار 24”.

فيما شمل التنبيه المتقدم في منطقة عسير كلاً من محافظات “رجال ألمع، محايل، بارق، المجاردة، النماص، تنومة”.

تنبيهات متقدمة بهطول أمطار رعدية مصحوبة بالبرد وتؤدي لجريان السيول في 3 مناطق

أخبار محلية
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