تركي آل الشيخ بنبرة غاضبة: من اللحظة ذي الوجه الثاني.. ثاني

كتب رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ، تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” ظهر عليها نبرة الغضب، ويرجح أنها تعقيب على قراره بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.
وكتب آل الشيخ على صفحته بـ “فيسبوك” قائلاً: “من اللحظة ذي الوجه الثاني.. ثااااااني!”، دون أن يشير إلى المقصود من كلامه.
وكان تركي آل الشيخ قد أعلن أمس (الثلاثاء) انسحابه رسمياً من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي فريق بيراميدز الذي يملكه، الأمر الذي رد عليه عدد من الرياضيين المصريين بمطالبته بالتراجع عن قراره ومواصلة مشروعه في مصر من خلال نادي بيراميدز. وفق “أخبار 24”.