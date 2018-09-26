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اخبار رياضية > حكم مباراة النصر والتعاون يعتذر للجمهور.. وينتقد غرفة الـ “VAR”
26/09/2018   10:05 ص

حكم مباراة النصر والتعاون يعتذر للجمهور.. وينتقد غرفة الـ “VAR”

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اعتذر الحكم السلوفيني دامير سكومينا الذي أدار مباراة النصر والتعاون في الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، للجماهير السعودية، بعد الأحداث التي شهدتها المباراة التي أقيمت أول أمس (الإثنين).

وقال سكومينا وفقاً لموقع “شووت”، إنه يتقدم بالاعتذار للجماهير بعد الزمن الطويل الذي احتاجه لمشاهدة الحالات، منتقداً غرفة حكام تقنية الفيديو “VAR” حيث أكد أنها السبب فيما حدث. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنه فوجئ عند مشاهدة الفيديو بالحكام يعرضون له لقطات سابقة حول لعبة سليمة لم يطلبها، مطالباً بتوعية وتثقيف القائمين على غرفة “الفار” من أجل تجنب تلك الأخطاء مستقبلاً.

حكم مباراة النصر والتعاون يعتذر للجمهور.. وينتقد غرفة الـ “VAR”

اخبار رياضية
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