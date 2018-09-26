بالفيديو.. البلطان لجماهير الشباب: لا تنتظروا بطولات هذا الموسم وأعدكم ببطولتين الموسم المقبل

وعد رئیس نادي الشباب خالد البلطان، جماهير فريق الكرة باستقطاب والتعاقد مع أسماء عالمية للمنافسة على البطولات بدايةً من الموسم المقبل.
وقال البلطان إن الوسط الرياضي سیشاھد أسماء عالمیة كبرى في فريقه بعد المیركاتو الشتوي المقبل تفوق النجوم الذين يتواجدون في الأندية المنافسة، ملمّحاً إلى إمكانية التعاقد مع اللاعب نواف العابد. وفق “أخبار 24”.
وأضاف في مداخلة ببرنامج “صدى الملاعب” على قناة “إم بي سي”، أن إدارة النادي متمسكة بالإبقاء على اللاعبين ھتان باھبري وعبدالله الخیبري وتركي العمار؛ بسبب حاجة الفريق لخدماتهم، موجهاً رسالة لبقية اللاعبين بأن يظهروا أفضل ما لديهم كونها ستكون الفرصة الأخيرة لهم حتى شھر يناير المقبل.
ولفت إلى أن لديه تطلعات كبيرة لإعادة الفريق الأول إلى البطولة الآسیوية مرة أخرى وبناء فريق قوي يحصد الألقاب بدايةً من العام المقبل، موجهاً حديثه للجمهور بألا ينتظروا البطولات هذا الموسم؛ لأنه سيعمل أولاً على النهوض بالفريق، واعداً إياهم بتتويج الشباب على بطولة أو بطولتين الموسم المقبل.
تفاصيل المكالمة بين معالي المستشار تركي آل الشيخ وخالد البلطان#صدى_الملاعبpic.twitter.com/9CfcNaRw6E
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨
كلمة #خالد_البلطان للجماهير الشبابية في اخر الحلقة في #صدى_الملاعبpic.twitter.com/hPtyUiw3LZ
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨