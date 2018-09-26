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أخبار محلية > شاهد.. مدير جامعة نجران يشارك طلابه احتفالات اليوم الوطني ويرقص “الرزفة” معهم
26/09/2018   9:57 ص

شاهد.. مدير جامعة نجران يشارك طلابه احتفالات اليوم الوطني ويرقص “الرزفة” معهم

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شارك مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي طلابه احتفالات الذكرى الـ 88 لليوم الوطني التي أقيمت على الاستاد الرياضي بالجامعة يوم أمس (الثلاثاء).

وأظهر مقطع فيديو تفاعل الدكتور السبيعي مع طلابه أثناء حملهم السيوف وتأديتهم لرقصة الرزفة الشعبية، على أنغام أغنية “أنا السعودي فوق فوق”، في جو من الود والفرح.

وأكد مدير الجامعة في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن ذكرى اليوم الوطني تحل وسط نهضة اقتصادية وسياسية واجتماعية تشهدها المملكة، تقودها لطفرة ورخاء ينعم به جميع المواطنين، مضيفاً أن الجميع في هذه الذكرى يتذكر ملاحم التوحيد التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن لبناء هذا الكيان الذي أضحى إحدى القوى المؤثرة على مستوى العالم.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مدير جامعة نجران يشارك طلابه احتفالات اليوم الوطني ويرقص “الرزفة” معهم

أخبار محلية
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