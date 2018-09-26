الجهات المختصة تحقق في مقطع فيديو إطعام أحد الأشخاص ناقته مئات الريالات

أفادت مصادر أن الجهات المختصة تحقق في مقطع الفیديو الذي أظھر رجلاً يطعم ناقة خبزاً وضع فیه عملات ورقیة بمئات الريالات.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ، أن التصرف الذي أظهره الفيديو لا يليق على الإطلاق برمز وطني متمثلاً بالعملة الوطنية والرسمية للمملكة، ويرفضه أي إنسان عاقل باعتباره يندرج ضمن الاستهانة والعبث برمز من رموز الوطنية. وفق “أخبار 24”.
وبيّن حافظ أن الجهات الأمنية ممثلةً في وزارة الداخلية تختص بمثل هذه الحالات، لافتاً إلى أن ذلك يندرج تحت الاستهانة والعبث برمز من رموز الوطنية.