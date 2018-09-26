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أخبار محلية > صورة نادرة للملك فيصل في العشرين من عمره أثناء زيارته لألمانيا
26/09/2018   9:55 ص

صورة نادرة للملك فيصل في العشرين من عمره أثناء زيارته لألمانيا

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تداول مغردون على موقع “تويتر” صورة نادرة للملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز، أثناء زيارته لألمانيا حينما كان عمره 26 عاماً، وكان وقتها وزيراً للخارجية.

وأظهرت الصورة الملك فيصل بعد نزوله من السيارة وفي استقباله عدد من أعضاء الحكومة الألمانية في العاصمة برلين، خلال زيارته للأراضي الألمانية ضمن جولة أوروبية.  وفق “أخبار 24”.

وتزامن تداول صورة زيارة الملك فيصل لألمانيا مع البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية وأعربت خلاله عن أسفها لسوء الفهم الذي طرأ في علاقتها مع المملكة خلال الأشهر الماضية، ولقي البيان ترحيباً من المملكة التي أكدت على عمق العلاقة بينها وبين جمهورية ألمانيا الاتحادية.

صورة نادرة للملك فيصل في العشرين من عمره أثناء زيارته لألمانيا

أخبار محلية
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