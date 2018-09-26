بعد واقعة مصرع الطفلة جنى.. طفل بمحايل يتعرض لصعق كهربائي يتسبب بنقله للمستشفى

تعرض طفل بمحايل عسير إلى صعق كهربائي؛ بسبب تماس بأحد أعمدة الإنارة، الأمر الذي تسبب في نقله إلى المستشفى بحالة خطرة.
وجاءت واقعة الطفل محمد (8 سنوات) بعد أيام قليلة من وفاة الطفلة جنى الشھري التي توفيت إثر تعرضھا للصعق بسبب تماس كھربائي بعمود إنارة في أحد الأماكن العامة بمحافظة المجاردة في منطقة عسیر. وفق “أخبار 24”.
وبيّن والد الطفل ويدعى أحمد العسيري، أن ابنه لمس أحد أعمدة الكهرباء ببلدية قنا جنوب غرب محايل عسير، ليتعرض إلى صعق كهربائي نقل على أثره إلى مستشفى محايل لتلقي العلاج اللازم.
فيما عبّر بعض سكان بلدية قنا، وفقاً لـ”سبق”، عن غضبهم من إهمال عملية تأمين أعمدة الإنارة وتعريض حياة المارة وطلاب المدارس للخطر، مشيرين إلى أن الأمر دفع بعضهم إلى التعامل مع الأمر وتغطية أماكن الماس.