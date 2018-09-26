نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. القوات الجوية تختتم عروضها بأجمل تشكيل جوي ملون في سماء الشرقية
26/09/2018   9:51 ص

شاهد.. القوات الجوية تختتم عروضها بأجمل تشكيل جوي ملون في سماء الشرقية

+ = -
443

اجتذبت صور متداولة لجانب من عروض القوات الجوية بالمنطقة الشرقية الأنظار احتفالاً باليوم الوطني، أظهرت تشكيلاً جوياً يزين أجواء الشرقية بلوحة زاهية، تتضمن خطوطاً ملونة متقاطعة، في مشهدٍ وصف بالبديع.

وكانت القوات الجوية قد اختتمت مساء أمس الثلاثاء في المنطقة الشرقية عروضها الجوية في احتفالات “اليوم الوطني الـ88” للمملكة، والتي بدأتها من جدة ثم الرياض فالمنطقة الشرقية.

وشاركت في عروض القوات الجوية بالشرقية طائرات التايفون والتورنيدو و”f15s” و”f15c” و”mrtt”، وشوهد العرض في كل من مركز إثراء، شاطئ نصف القمر، العقير، كورنيش الخبر، جسر الملك فهد، جزيرة المرجان، الفناتير.

القوات الجوية تختتم عروضها بأجمل تشكيل جوي ملون في سماء الشرقية

القوات الجوية تختتم عروضها بأجمل تشكيل جوي ملون في سماء الشرقية

القوات الجوية تختتم عروضها بأجمل تشكيل جوي ملون في سماء الشرقية

القوات الجوية تختتم عروضها بأجمل تشكيل جوي ملون في سماء الشرقية

القوات الجوية تختتم عروضها بأجمل تشكيل جوي ملون في سماء الشرقية

القوات الجوية تختتم عروضها بأجمل تشكيل جوي ملون في سماء الشرقية

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. القوات الجوية تختتم عروضها بأجمل تشكيل جوي ملون في سماء الشرقية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885004380.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.