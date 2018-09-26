شاهد.. القوات الجوية تختتم عروضها بأجمل تشكيل جوي ملون في سماء الشرقية

اجتذبت صور متداولة لجانب من عروض القوات الجوية بالمنطقة الشرقية الأنظار احتفالاً باليوم الوطني، أظهرت تشكيلاً جوياً يزين أجواء الشرقية بلوحة زاهية، تتضمن خطوطاً ملونة متقاطعة، في مشهدٍ وصف بالبديع.
وكانت القوات الجوية قد اختتمت مساء أمس الثلاثاء في المنطقة الشرقية عروضها الجوية في احتفالات “اليوم الوطني الـ88” للمملكة، والتي بدأتها من جدة ثم الرياض فالمنطقة الشرقية.
وشاركت في عروض القوات الجوية بالشرقية طائرات التايفون والتورنيدو و”f15s” و”f15c” و”mrtt”، وشوهد العرض في كل من مركز إثراء، شاطئ نصف القمر، العقير، كورنيش الخبر، جسر الملك فهد، جزيرة المرجان، الفناتير.
وفق “أخبار 24”.