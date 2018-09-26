حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات عددٍ من المناطق.
وأشارت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، إلى أن تأثير الأحوال الجوية المذكورة يشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئياً وقد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وغرب المملكة، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشمال غرب المملكة.
وأبانت أن الطقس سيكون رطباً على السواحل الشرقية والغربية للمملكة، مع فرصة تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.