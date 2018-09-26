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اخبار رياضية > إعلان نتائج التحقيق في اللقطة التلفزيونية لحكمي الفيديو في مباراة النصر والتعاون‎
26/09/2018   12:21 ص

إعلان نتائج التحقيق في اللقطة التلفزيونية لحكمي الفيديو في مباراة النصر والتعاون‎

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيق في اللقطة التلفزيونية لحكمي الفيديو في مباراة النصر أمام فريق التعاون، ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتوصّلت لجنة خاصة للتحقيق تم تشكيلها إلى 3 نتائج، وهي: ثبوت مصافحة الحكمين الإماراتيين يعقوب الحمادي وعبد الله الناجي لتوفيقهما في تنبيه الحكم إلى حالة التسلل ضد النصر. وفق “أخبار 24”.

ولم يثبت للجنة رجوع مصافحتهما لبعضهما إلى انحيازهما بأي شكل من الأشكال إلى فريق على حساب آخر، إلا أنها رأت أنهما لم يوفقا في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنّب أي لغط من شأنه خروجهما عن الحياد.

كما أكّد الاتحاد السعودي أنه تقرّر بناءً على توصيات اللجنة عدم قبول تكليف الحكمين بالمشاركة في إدارة أي مباراة في مسابقات الاتحاد والرابطة.

إعلان نتائج التحقيق في اللقطة التلفزيونية لحكمي الفيديو في مباراة النصر والتعاون‎

اخبار رياضية
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