نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > قائد رحلة خادم الحرمين يلتقط صورة معه.. ويروي حكايتها وماذا قال له الملك‎
26/09/2018   12:17 ص

قائد رحلة خادم الحرمين يلتقط صورة معه.. ويروي حكايتها وماذا قال له الملك‎

+ = -
1353

حرص كابتن الرحلة الافتتاحية لقطار الحرمين السريع التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، من جدة إلى المدينة المنورة، على التقاط صورة تذكارية مع خادم الحرمين الشريفين.

وفي حديث له مع قناة “العربية.نت”، عبّر الكابتن عبدالله عبدالمعين الأحمدي عن فخره بهذه الرحلة التاريخية التي توّجت فترته التدريبية التي استمرت 5 سنوات متواصلة بين المملكة وإسبانيا.

من جهته، أشاد خادم الحرمين الشريفين بالأحمدي حيث شجّعه ودعا له بالتوفيق، معتبرًا إياه وأمثاله من الشباب السعودي المدرب في شتى المجالات فخر هذه البلاد وعزها.

صورة

وفق “أخبار 24”.

قائد رحلة خادم الحرمين يلتقط صورة معه.. ويروي حكايتها وماذا قال له الملك‎

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885004362.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.