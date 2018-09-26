قائد رحلة خادم الحرمين يلتقط صورة معه.. ويروي حكايتها وماذا قال له الملك‎

حرص كابتن الرحلة الافتتاحية لقطار الحرمين السريع التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، من جدة إلى المدينة المنورة، على التقاط صورة تذكارية مع خادم الحرمين الشريفين.
وفي حديث له مع قناة “العربية.نت”، عبّر الكابتن عبدالله عبدالمعين الأحمدي عن فخره بهذه الرحلة التاريخية التي توّجت فترته التدريبية التي استمرت 5 سنوات متواصلة بين المملكة وإسبانيا.
من جهته، أشاد خادم الحرمين الشريفين بالأحمدي حيث شجّعه ودعا له بالتوفيق، معتبرًا إياه وأمثاله من الشباب السعودي المدرب في شتى المجالات فخر هذه البلاد وعزها.
وفق “أخبار 24”.