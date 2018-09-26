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أخبار محلية > عقب وصوله المدينة المنورة.. خادم الحرمين يزور المسجد النبوي ويصلي في الروضة الشريفة
26/09/2018   12:15 ص

عقب وصوله المدينة المنورة.. خادم الحرمين يزور المسجد النبوي ويصلي في الروضة الشريفة

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زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، المسجد النبوي الشريف فور وصوله إلى المدينة المنورة.

ورافق الملك في زيارته الحرم النبوي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكان في استقبال خادم الحرمين لدى وصوله المسجد النبوي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، وأئمة ومؤذني المسجد النبوي، وقائد قوة المسجد النبوي اللواء عبدالرحمن المشحن، وعدد من المسؤولين.

وأدى خادم الحرمين الشريفين، الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

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وفق “أخبار 24”.

عقب وصوله المدينة المنورة.. خادم الحرمين يزور المسجد النبوي ويصلي في الروضة الشريفة

أخبار محلية
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