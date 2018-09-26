ألمانيا تبدي أسفها على ما شهدته العلاقة مع المملكة.. والسعودية ترحب وتوجه دعوة لوزير الخارجية

رحبت المملكة بتصريحات وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، وما أبداه من رغبة في بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات.
وكان ماس قد أكد – عبر بيان رسمي من وزارة الخارجية الألمانية – أن ألمانيا تأسف لسوء الفهم الذي طرأ في علاقتها مع المملكة خلال الأشهر الماضية، وأنه كان يجب عليها أن تكون أكثر وضوحًا في تواصلها مع الجانب السعودي من أجل تجنب سوء فهم كهذا،
وشدد على رغبة برلين القوية للتعاون بشكل وثيق مع المملكة لتجاوز سوء الفهم بين البلدين، وتكثيف الحوارات بين الجانبين حول مواضيع عدة ومختلفة، مشيدا بالدور البالغ الأهمية الذي تلعبه المملكة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكدت المملكة على عمق العلاقات الاستراتيجية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، كونها علاقة تاريخية ومهمة لكلا البلدين، وأن المملكة وألمانيا دولتان لهما دور مهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقه والعالم، بالإضافة إلى دورهما الرئيسي في الاقتصاد العالمي.
كما وجه وزير الخارجية عادل الجبير دعوة إلى نظيره الألماني لزيارة المملكة في أقرب فرصة لبدء مرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين البلدين على كافة الأصعدة بما يحقق مصلحة الشعبين.