لأول مرة.. هيئة الرياضة تطلق تأشيرات إلكترونية مرتبطة بحضور فعالية “فورميلا إي الدرعية”

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أنها ستطلق بالتعاون مع وزارة الخارجية ولأول مرة تأشيرات مرتبطة بحضور فعالية “فورميلا إي الدرعية”.
وأوضحت أن التذاكر ستتاح للشراء على منصة “شارك”، وسيتمكن السياح والمهتمون بالحدث الرياضي من إتمام عمليات الشراء عبر إجراءات إلكترونية ميسرة لا تستغرق سوى بضع دقائق. وفق “أخبار 24”.
وتستهدف الفعالية التي ستقام في شهر ديسمبر القادم حضور أكثر من 40 ألف مشجع من جميع أنحاء العالم لمشاهدة السباق الذي سيجري في مضمار سيشيّد على شوارع الدرعية التاريخية.
لأوّل مرة، وعبر منصة #شارك، سترحّب المملكة بالجمهور الرياضي حول العالم لحضور#فورميلا_إي_الدرعية بإصدار تأشيرة مرتبطة بتذكرة الحضور #مرحبا_بالعالمpic.twitter.com/ad0CZomc68
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨