بعد وفاة طفلة بتماس كهربائي.. إعفاء 3 مسؤولين كبار في بلدية المجاردة وإحالتهم للتحقيق

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، قراراً بإعفاء عدد من كبار المسؤولين في بلدية محافظة المجاردة.
وشمل قرار الإعفاء رئيس البلدية، ومدير الخدمات، ورئيس قسم الكهرباء، على أن يحالوا جميعاً للتحقيق.
جاء ذلك إثر وفاة طفلة تعرضت لتماس كهربائي من عمود إنارة في شارع الفنّ بالمحافظة.
وأكد الوزير أن الوزارة ستحاسب كذلك كل مقصر، ولن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على من يثبت تهاونه أو تقاعسه أو تفريطه في أداء الوظيفة العامة.
كما شدد الوزير على أهمية توفير اشتراطات السلامة وتطبيقها في الأماكن العامة، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة والآمنة.
من جهة أخرى، أصدر أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز توجيهاته بإحالة المتسببين في وفاة الطفلة إلى النيابة العامة في أسرع وقت، وبرفع تقرير عاجل عن الحادثة.