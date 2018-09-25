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أخبار محلية > شاهد.. الملك يستقل قطار الحرمين بعد تدشينه.. ويؤكد: بلادنا تنمو في كل مجال‎
25/09/2018   7:21 م

شاهد.. الملك يستقل قطار الحرمين بعد تدشينه.. ويؤكد: بلادنا تنمو في كل مجال‎

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استقل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، أول رحلة لقطار الحرمين السريع من جدة إلى المدينة المنورة، وذلك عقب تدشين مشروع قطار الحرمين الشريفين.

وأكد الملك سلمان في كلمة ألقاها من على متن قطار الحرمين السريع، أن بلاد الحرمين في نمو مستمر وأزدهار في كل المجالات، داعيا الله أن يرزقنا شكر نعمته.

وكان خادم الحرمين دشن اليوم الثلاثاء مشروع قطار الحرمين السريع رسميًا، عد أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، ويبلغ طول مساره 450 كلم، بخط مزدوج يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار 300 كلم / الساعة.

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شاهد.. الملك يستقل قطار الحرمين بعد تدشينه.. ويؤكد: بلادنا تنمو في كل مجال‎

أخبار محلية
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