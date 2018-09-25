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أخبار محلية > المملكة ترفض اتهامات إيران بدعم “هجوم الأحواز”.. وتؤكد أن الكذب ولوم الآخرين عادة إيرانية
25/09/2018   7:22 م

المملكة ترفض اتهامات إيران بدعم “هجوم الأحواز”.. وتؤكد أن الكذب ولوم الآخرين عادة إيرانية

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أكدت المملكة رفضها للاتهامات الباطلة التي أشار إليها مسؤولون إيرانيون حيال دعم المملكة للأحداث التي وقعت في إيران السبت الماضي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن المملكة اعتادت على مثل هذه التصريحات من قبل النظام الإيراني الذي دأب على الكذب والتدليس وإلقاء اللوم على الدول الأخرى لتغطية عيوبه وفشله في تحقيق طموحات شعبه.

ولفت المصدر إلى أن النظام الإيراني اتهم المملكة مؤخراً بالتسبب في الانهيار الاقتصادي الذي تشهده إيران، رغم أن السبب هو إهدار مقدرات الشعب في سبيل دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف المصدر أن سياسة المملكة واضحة في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما أنها ترفض بشدة أي تدخلات في شؤونها الداخلية، ناصحاً إيران بالتصرف كدولة مسؤولة والتعامل بمبادئ حسن الجوار واحترام القوانين والأعراف الدولية.

المملكة ترفض اتهامات إيران بدعم “هجوم الأحواز”.. وتؤكد أن الكذب ولوم الآخرين عادة إيرانية

أخبار محلية
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