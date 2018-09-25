نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > قبيل تدشينه اليوم.. شاهد التجهيزات الأخيرة استعداداً للتشغيل الرسمي لقطار الحرمين
25/09/2018   4:18 م

قبيل تدشينه اليوم.. شاهد التجهيزات الأخيرة استعداداً للتشغيل الرسمي لقطار الحرمين

+ = -
768

رصدت إمارة منطقة مكة المكرمة آخر التجهيزات التي تم العمل عليها في محطات مشروع قطار الحرمين، وذلك قبيل تدشينه المقرر اليوم الثلاثاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأظهرت لقطات مصورة مدى جاهزية المرافق داخل المحطات، مثل مقاعد الانتظار والشاشات الإرشادية وكاونترات بيع التذاكر، بالإضافة إلى استعراض سير القطارات في بعض الرحلات التجريبية. وفق “أخبار 24”.

وسيحتاج المشروع إلى قوى عاملة في تخصصات هندسية ومهنية وإدارية لتشغيل وصيانة 35 قطاراً، وهو ما سيوفر حوالي 3 آلاف فرصة وظيفية للشباب السعودي.

وتبلغ سعة القطار 160 ألف مسافر يومياً أي نحو 60 مليون راكب سنوياً ويمر عبر 5 محطات بسرعة تتجاوز 300 كلم في الساعة، وهو ما سيسهم في تقليص رحلة السفر البري المعتادة بالسيارات والتي تمتد لأكثر من 4 ساعات إلى ساعتين تقريبًا.

قبيل تدشينه اليوم.. شاهد التجهيزات الأخيرة استعداداً للتشغيل الرسمي لقطار الحرمين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885004316.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.