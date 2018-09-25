قبيل تدشينه اليوم.. شاهد التجهيزات الأخيرة استعداداً للتشغيل الرسمي لقطار الحرمين

رصدت إمارة منطقة مكة المكرمة آخر التجهيزات التي تم العمل عليها في محطات مشروع قطار الحرمين، وذلك قبيل تدشينه المقرر اليوم الثلاثاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأظهرت لقطات مصورة مدى جاهزية المرافق داخل المحطات، مثل مقاعد الانتظار والشاشات الإرشادية وكاونترات بيع التذاكر، بالإضافة إلى استعراض سير القطارات في بعض الرحلات التجريبية. وفق “أخبار 24”.
وسيحتاج المشروع إلى قوى عاملة في تخصصات هندسية ومهنية وإدارية لتشغيل وصيانة 35 قطاراً، وهو ما سيوفر حوالي 3 آلاف فرصة وظيفية للشباب السعودي.
وتبلغ سعة القطار 160 ألف مسافر يومياً أي نحو 60 مليون راكب سنوياً ويمر عبر 5 محطات بسرعة تتجاوز 300 كلم في الساعة، وهو ما سيسهم في تقليص رحلة السفر البري المعتادة بالسيارات والتي تمتد لأكثر من 4 ساعات إلى ساعتين تقريبًا.
#إمارة_مكة
ترصد التجهيزات الأخيرة لتشغيل #قطار_الحرمين pic.twitter.com/GVKzfPPx5p
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨