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أخبار محلية > “التعليم” تمنح فرصة أخيرة للمتقدمين بالنقل من الكادر الإداري إلى التعليمي للمنافسة على الوظائف المعلنة
25/09/2018   4:19 م

“التعليم” تمنح فرصة أخيرة للمتقدمين بالنقل من الكادر الإداري إلى التعليمي للمنافسة على الوظائف المعلنة

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منحت وزارة التعليم المتقدمين على النقل من الكادر الإداري إلى التعليمي فرصة أخيرة للمنافسة على الاحتياج المعلن من الوظائف التعليمية في الرابط، من خلال حساب المتقدم على نظام المقابلات الشخصية.

وأوضحت الوزارة أن الفترة المتاحة للتقديم اعتبارا من العاشرة صباح اليوم الثلاثاء حتى السادسة، ودرجة كفايات المعلمين قياس بواقع (40) نقطة، وفق ما يرد من نتائج من مركز قياس، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.

وتضمنت الشروط كذلك عدم شغل المتقدم مرتبة أقل من مستوى الدخول على الوظيفة التعليمية، وأن يكون المتقدم من منسوبي وزارة التعليم (التعليم العام)، وممن سبق له التقديم وتنطبق عليه إجراءات وضوابط شغل الوظائف التعليمية، ويكون التقديم بمؤهل البكالوريوس فقط، إضافة إلى اجتياز اختبار كفايات المعلمين (قياس) (عام وتخصص) ولا يكون ممن سبق أن صدر له قرار انتقال من إداري إلى تعليمي.

النقل من الكادر الإداري إلى التعليمي

“التعليم” تمنح فرصة أخيرة للمتقدمين بالنقل من الكادر الإداري إلى التعليمي للمنافسة على الوظائف المعلنة

أخبار محلية
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