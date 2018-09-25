نفذت القوات الجوية السعودية أمس الإثنين عرضاً جوياً في سماء العاصمة الرياض، وذلك ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ88.
وشارك في العرض مجموعة من الطائرات المقاتلة من نوع التايفون والتورنيدو و f15s و f15c وطائرة (MRTT) التي تم تجهيزها وطلاؤها باللون الأخضر وشعارات المملكة خصيصاً لهذه المناسبة.
وسوف تشارك القوات الجوية الملكية السعودية اليوم الثلاثاء بعروض مماثلة في المنطقة الشرقية في تمام الساعة 4.45 مساءً، وذلك في مركز إثراء، شاطئ نصف القمر، العقير، كورنيش الخبر، جسر الملك فهد، جزيرة المرجان، الفناتير.
وكانت سماء مدينة جدة شهدت أول أمس الأحد عرضاً جوياً باهراً، شارك فيه فريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات.
#فيديو_الدفاع
استمرار عروض القوات الجوية الملكية السعودية إحتفالاً بـ #اليوم_الوطني88 في سماء العاصمة#الرياض pic.twitter.com/jDpI5rArAQ
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_Gov_Sa) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨