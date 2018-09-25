بالصور.. خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء والمسؤولين والمواطنين بقصر السلام بجدة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة اليوم الثلاثاء، الأمراء والعلماء والمسؤولين وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.
وتشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، وأنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.
حضر الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وغيرهم من الأمراء.
وفق “أخبار 24”.