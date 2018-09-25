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أخبار محلية > بالفيديو.. خادم الحرمين يدشن قطار الحرمين السريع
25/09/2018   4:10 م

بالفيديو.. خادم الحرمين يدشن قطار الحرمين السريع

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دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة اليوم قطار الحرمين السريع، في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة .

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، محطة ركاب قطار الحرمين السريع كان في استقباله الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي. وفق “أخبار 24”.

عقب ذلك اطلع خادم الحرمين الشريفين على أبرز ما تقدمه محطة قطار الحرمين السريع من خدمات للمسافرين، وبعد أن أخذ مكانة في المنصة الرئيسة بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بالفيديو.. خادم الحرمين يدشن قطار الحرمين السريع

أخبار محلية
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