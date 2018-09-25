بالفيديو.. خادم الحرمين يدشن قطار الحرمين السريع

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة اليوم قطار الحرمين السريع، في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة .
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، محطة ركاب قطار الحرمين السريع كان في استقباله الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي. وفق “أخبار 24”.
عقب ذلك اطلع خادم الحرمين الشريفين على أبرز ما تقدمه محطة قطار الحرمين السريع من خدمات للمسافرين، وبعد أن أخذ مكانة في المنصة الرئيسة بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين لدى وصوله مقر حفل تدشين مشروع #قطار_الحرمين_السريعpic.twitter.com/gzLPfLePa7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨
#خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان -يحفظه الله- يشرّف هذه اللحظة حفل#تدشين_قطار_الحرمين pic.twitter.com/JbbqestnMb
— قطار الحرمين السريع (@haramainrailway) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨