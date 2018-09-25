أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، اليوم الإثنين أن النظام الإيراني ما زال يواصل اختراق القانون الدولي وزعزعة أمن المنطقة والعالم.
وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي أن عمليات التحالف مستمرة ضد السفن المشبوهة التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وأن هناك سفينة عسكرية إيرانية “سافيز” تراقب السفن العابرة من باب المندب، وتحمل أجهزة تنصت وتنقل خبراء عسكريين.
وأضاف أن التحالف يواصل جهوده في مكافحة الإرهاب على مختلف جبهات اليمن، فيما تستخدم الميليشيات الحوثية المدنيين في الحديدة دروعا بشرية، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء ممرات إنسانية آمنة بين مدينتي صنعاء والحديدة بالتعاون مع منظمة “أوتشا”.
وفق “أخبار 24”.