بماذا علق رئيس نادي النصر بعد الفوز على التعاون؟

عبّر رئيس نادي النصر سعود آل سويلم عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه نادي النصر على التعاون أمس (الإثنين)، مبيناً أن الفوز جاء رغم الأخطاء التحكيمية وسوء أرضية الملعب.
وكتب آل سويلم على حسابه في “تويتر” قائلاً: “ألف ألف مبروك للجماهير النصراوية، الحمدلله تُوجت جهودنا اليوم بثلاث نقاط بعد فوز مستحق رغم الأخطاء التحكيمية وسوء أرضية الملعب، وذلك بفضل حضوركم ودعمكم في المدرجات، لازلت متيقناً أنها ليست سوى البداية والقادم أجمل”. وفق “أخبار 24”.
وكان النصر قد فاز على التعاون في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بهدف نظيف أحرزه عبدالرزاق حمد الله، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، متأخراً عن الهلال المتصدر بفارق الأهداف.