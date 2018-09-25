بالفيديو.. مدحت شلبي: تركي آل الشيخ انسحب رسمياً من الاستثمار في مصر.. وأبرز ردود الفعل على قراره

أكد الإعلامي المصري مدحت شلبي أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ومالك نادي بيراميدز المصري، قد انسحب رسمياً من الاستثمار الرياضي في مصر.
وأوضح شلبي خلال حلقة أمس (الإثنين) من برنامجه “مساء بيراميدز”على قناة “بيراميدز”، أن تركي آل الشيخ قرر أن يبقى النادي تحت تصرف كل من حسام البدري وأحمد حسن وهادي خشبة، كما أن اللاعبين المميزين بالفريق سيتم جلب عقود بيع خارجية لهم.
وأضاف أن رئيس هيئة الرياضة أكد أن كل رجل في بيراميدز في ذمته، وأن قناة بيراميدز ستوفر للعاملين بها أماكن مميزة وعقودهم مستمرة، داعياً رموز القناة لاجتماع في القريب العاجل.
من جانبه، علّق مشرف الكرة بنادي بيراميدز لاعب المنتخب المصري السابق أحمد حسن على قرار تركي آل الشيخ، بأنهم مستمرون في مشروعهم وحلمهم الذي بدأ ولن يوقفهم أي شيء، مبدياً استياءه من اتهامه بالخيانة لمجرد عمله في النادي.
وطالب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، تركي آل الشيخ بالتراجع عن قراره، مبيناً أن رئيس الاتحاد العربي وعده بإعطاء الزمالك عقود بيع بعض لاعبي بيراميدز كهدية لكنه لا يريد ذلك، وأن هديته هو عدم رحيل تركي آل الشيخ.
أما رئيس نادي الشباب خالد البلطان فأكد أن الإساءة التي تلقاها رئيس هيئة الرياضة من جماهير الأهلي كانت السبب وراء رحيله، مبدياً استغرابه من عدم معاقبة المسيئين والنادي الذي ينتمون إليه، فيما طالب الإعلامي بتال القوس آل الشيخ بالانسحاب من الاستثمار في مصر اليوم قبل الغد، معللاً السبب أن مصر بيئة طاردة للاستثمار الرياضي.
وفق “أخبار 24”.