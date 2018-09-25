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اخبار رياضية > تركي آل الشيخ ينتقد حكم مباراة النصر والتعاون ويطالب بالتحقيق مع أحد حكام “الفار”
25/09/2018   11:18 ص

تركي آل الشيخ ينتقد حكم مباراة النصر والتعاون ويطالب بالتحقيق مع أحد حكام “الفار”

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انتقد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، حكم مباراة النصر والتعاون السلوفيني دامير سوكميتا، والتي انتهت بفوز النصر بهدف نظيف في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وطالب تركي آل الشيخ من الاتحاد السعودي بمتابعة الحكام ليكونوا من النخبة، مشيراً إلى أنه لاحظ الكثير من الأخطاء في بعض المباريات وتحديداً في مباراة النصر والتعاون، مضيفاً: “لا يعني وجود أي حكم أجنبي أنه بلا أخطاء، لذلك مهم اختيار الأفضل، آمل قبول ملاحظتي”. وفق “أخبار 24”.

وطالب آل الشيخ بالتحقيق مع أحد حكام تقنية الفيديو “فار” بعد تداول مقطع فيديو أظهره يقوم بحركة أشبه بالتصفيق بعد قرار الحكم بإلغاء هدف للنصر؛ حيث كتب على حسابه في “تويتر” قائلاً: “أطالب بتحقيق على الحركة التي قام بها من كان على جهاز الفار، الأندية السعودية كلها سواسية عندي، ولن أسكت على ظلم أحد”.

تركي آل الشيخ ينتقد حكم مباراة النصر والتعاون ويطالب بالتحقيق مع أحد حكام “الفار”

اخبار رياضية
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