نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > معمر يبلغ من العمر 105 بايع جميع ملوك المملكة.. يروي جوانب من شخصية الملك المؤسس
25/09/2018   11:16 ص

معمر يبلغ من العمر 105 بايع جميع ملوك المملكة.. يروي جوانب من شخصية الملك المؤسس

+ = -
950

روى معمّر سعودي يبلغ من العمر 105 أعوام، جوانب من شخصية الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، واصفاً إياه بأنه كان صبوراً شجاعاً وكريماً ومتواضعاً ويهتم بالأيتام والمحتاجين، إلى جانب نبذه للعصبية، وجعل الناس في جزيرة العرب إخوة متحابين، عكس ما كانت عليه قبل توحيدها.

وقال المعمر معتق طلق الرشيدي، وفقاً لـ “عكاظ”، إنه بايع ملوك المملكة السبعة بدءاً من المؤسس مروراً بأبنائه الملوك، مضيفاً أنه شعر بحزن كبير لن ينساه عند وفاة الملك عبدالعزيز رحمه الله.

ولفت الرشيدي إلى ما شهدته المملكة من نهضة حضارية ونقلة نوعية متصاعدة، لاسيما منطقته الواقعة في بادية حرة بني رشيد جنوب حائل، حيث باتت تنعم بجميع الخدمات من تعليم وصحة ونقل وغيرها.

معمر يبلغ من العمر 105 بايع جميع ملوك المملكة.. يروي جوانب من شخصية الملك المؤسس

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885004256.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.