معمر يبلغ من العمر 105 بايع جميع ملوك المملكة.. يروي جوانب من شخصية الملك المؤسس

روى معمّر سعودي يبلغ من العمر 105 أعوام، جوانب من شخصية الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، واصفاً إياه بأنه كان صبوراً شجاعاً وكريماً ومتواضعاً ويهتم بالأيتام والمحتاجين، إلى جانب نبذه للعصبية، وجعل الناس في جزيرة العرب إخوة متحابين، عكس ما كانت عليه قبل توحيدها.
وقال المعمر معتق طلق الرشيدي، وفقاً لـ “عكاظ”، إنه بايع ملوك المملكة السبعة بدءاً من المؤسس مروراً بأبنائه الملوك، مضيفاً أنه شعر بحزن كبير لن ينساه عند وفاة الملك عبدالعزيز رحمه الله.
ولفت الرشيدي إلى ما شهدته المملكة من نهضة حضارية ونقلة نوعية متصاعدة، لاسيما منطقته الواقعة في بادية حرة بني رشيد جنوب حائل، حيث باتت تنعم بجميع الخدمات من تعليم وصحة ونقل وغيرها.