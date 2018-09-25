وثيقة نادرة.. إحدى زوجات الملك عبدالعزيز تشكو نفاد القهوة والتمر من المنزل

كشفت وثيقة نادرة عن رسالة بعثتها إحدى زوجات مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز إليه، تشكو نفاد التمر والقهوة من المنزل، في بدايات بناء الدولة السعودية.
وتوضح زوجة الملك المؤسس “وضحى” والدة ابنه الأمير تركي الأول، في الرسالة، أنها تشكو ذلك نظراً لأن البيت عليه واجب عظيم وتحتاج لهذه المؤونة لتكفي هذا الواجب.
وفيما يلي نص الوثيقة:
“بسم الله الرحمن الرحيم
إلى جناب الأجل الأمجد الأفخم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل سلمه الله تعالى وأبقاه آمين، بعد
متع الله بك. نزلنا هالبيت وصلنا من شلهوب ثلاث دلات وقهوتنا ما فيها شيء لازل ولا غيره، غير ما ذكرنا لك وقهوتنا مغبرة ولنا من خرجنا الأول عشرة أصواع وقلة ولا هيب مسوية فينا شيء. وحنا علينا واجب عظيم وخليناها عند حمد الين نراجع الشيوخ ما ودنا نكثر الإلحاح ونظرك فيه الكفاية. (وضحى والدة المرحوم تركي بن عبدالعزيز)”.