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أخبار محلية > بالفيديو والصور.. “الترفيه” تتلقى شهادة من “جينيس” بعد تشكيل أكبر علم في السماء بالألعاب النارية
25/09/2018   11:11 ص

بالفيديو والصور.. “الترفيه” تتلقى شهادة من “جينيس” بعد تشكيل أكبر علم في السماء بالألعاب النارية

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كشفت روزنامة اليوم الوطني عن تلقي الهيئة العامة للترفيه لشهادة من موسوعة جينيس؛ إثر تسجيلها رقماً قياسياً بتشكيل أكبر علم في السماء بالألعاب النارية وطائرات الدرونز.

وأطلقت هيئة الترفيه خلال احتفالات أمس الأحد باليوم الوطني أكبر كمية من الألعاب النارية في كل المناطق ‏والمدن‎ ‎في الوقت نفسه؛ حيث شملت أكثر من 900 ألف ومضة نارية من أكثر من 55 منصة إطلاق.

ورسمت الألعاب النارية وطائرات الدرونز علم المملكة في السماء، إلى جانب شعار رؤية “2030”، كما رسمت شكلاً يجسّد رمزاً لجنود القوات المسلحة في الحد الجنوبي.

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صورة

صورة

صورة

صورة

بالفيديو والصور.. “الترفيه” تتلقى شهادة من “جينيس” بعد تشكيل أكبر علم في السماء بالألعاب النارية

أخبار محلية
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